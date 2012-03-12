Луганщина готова заплатити за свій імідж

Луганська обласна державна адміністрація оголосила відкритий творчий конкурс на створення бренду Луганської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила начальник Управління з питань внутрішньої політики і зв'язків із громадськістю ОДА Марія БОРЗЕНКО.

«Мета конкурсу – створити позитивний символ області, який ємко, емоційно і яскраво презентував би її з кращого боку», – сказала вона. За її словами, брендування територій – поширена практика в європейських країнах.

Вона також повідомила, що організатор конкурсу – управління з питань внутрішньої політики і зв'язків із громадськістю ОДА – відмовився від ідеї звернутися за розробкою регіонального бренду до професійних агентств. «Ми переконані, що новий образ Луганщини мають відобразити люди, які живуть тут, тобто жителі області. Тому було вирішено, що в конкурсі зможуть брати участь всі бажаючі, незалежно від віку, професії тощо», – сказала М.БОРЗЕНКО.

Конкурс почнеться 15 березня і триватиме до 26 жовтня 2012 року. Умови участі найближчим часом будуть оголошені через засоби масової інформації, а також доведені до всіх працівників і учнів навчальних закладів області. Призом для переможця стануть 10 тис. грн., які спеціально для проведення конкурсу виділила Луганська обласна рада з регіонального бюджету.

Як повідомлялося, на сьогодні свої бренди розробили всі міста, що приймають футбольний чемпіонат Євро-2012.