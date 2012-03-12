Луганщина готова заплатити за свій імідж
Луганська обласна державна адміністрація оголосила відкритий творчий конкурс на створення бренду Луганської області
Луганська обласна державна адміністрація оголосила відкритий творчий конкурс на створення бренду Луганської області.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила начальник Управління з питань внутрішньої політики і зв'язків із громадськістю ОДА Марія БОРЗЕНКО.
«Мета конкурсу – створити позитивний символ області, який ємко, емоційно і яскраво презентував би її з кращого боку», – сказала вона. За її словами, брендування територій – поширена практика в європейських країнах.
Вона також повідомила, що організатор конкурсу – управління з питань внутрішньої політики і зв'язків із громадськістю ОДА – відмовився від ідеї звернутися за розробкою регіонального бренду до професійних агентств. «Ми переконані, що новий образ Луганщини мають відобразити люди, які живуть тут, тобто жителі області. Тому було вирішено, що в конкурсі зможуть брати участь всі бажаючі, незалежно від віку, професії тощо», – сказала М.БОРЗЕНКО.
Конкурс почнеться 15 березня і триватиме до 26 жовтня 2012 року. Умови участі найближчим часом будуть оголошені через засоби масової інформації, а також доведені до всіх працівників і учнів навчальних закладів області. Призом для переможця стануть 10 тис. грн., які спеціально для проведення конкурсу виділила Луганська обласна рада з регіонального бюджету.
Як повідомлялося, на сьогодні свої бренди розробили всі міста, що приймають футбольний чемпіонат Євро-2012.