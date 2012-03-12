Бузину хочуть висунути на здобуття Шевченківської премії

Громадськість ініціює висунення книги Олеся БУЗИНИ "Воскрешение Малороссии" на Шевченківську премію 2013 року.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив президент Центру системного аналізу і прогнозування Ростислав ІЩЕНКО.

"Ми звертаємося до Міністерства культури, Держкомітету з телебачення і радіомовлення, до Національної академії наук, до Національної академії мистецтв, до Українського фонду культури, Спілки письменників, Спілки журналістів і Всеукраїнського товариства "Просвіта" з пропозицією висунути на Шевченківську премію в 2013 році", - сказав Р.ІЩЕНКО.

Свою ініціативу політолог мотивував "художніми достоїнствами цієї книги", а також тим, що цей твір "виконує найважливішу на сьогодні функцію патріотичного виховання за допомогою відновлення історичної правди про народ".

У свою чергу, доктор політичних наук, професор Києво-Могилянської академії Валентин ЯКУШИК відзначив, що книга лауреата Шевченківської премії 2011 року Василя ШКЛЯРА "Чорний ворон" і книга О.БУЗИНИ "Воскрешение Малороссии" є творами одного порядку.

"Ці книги різнотипні, але однопорядкові. Одна представляє один екстрим, одну частину політичного, культурного, цивілізаційного спектру, яку можна позначити як в чомусь соціалістичну, народницьку... А інша - урбаністична, така, що стоїть на позиції триєдиного народу, своєрідна імперська, така, що дивиться на світ з погляду цивілізаційного підходу. І для нашої країни, яка перебуває на розломі цивілізацій, світів, ця наявність двох таких трендів, тенденцій - природне явище", - сказав він.

Директор видавництва "Арій" Дмитро МОЇСЄЄНКО вважає, що книга О.БУЗИНИ є гідною національної літературної премії.

"Книги О.БУЗИНИ дуже затребувані, вони дуже добре продаються, їх тиражі немаленьки, отже, народ їх чекає і читає його книги", - пояснив він.

"Це книга про самоідентифікацію. Це те питання, що задавав собі я... Я з тих українців, які говорять: я - такий росіянин. Я не протиставляю в собі українське і російське. Я чесно абсолютно говорю: я - малорос. І я цього не боюся", - заявив О.БУЗИНА.

Письменник повідомив, що найближчим часом має намір здійснити по Україні турне для презентації своєї книги "Воскрешение Малороссии".