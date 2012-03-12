Мінфін Польщі: На Україну припадає 40% контрабандних сигарет

Контрабандні поставки сигарет з України до Польщі становлять до 40% усіх нелегальних "сигаретних" поставок в країну, які виявляють польські служби.

Про це УНІАН повідомило польське Міністерство фінансів, відповідаючи на запит агентства.

У міністерстві важко відповісти, скільки контрабандних сигарет з України потрапляє на польський ринок, зазначивши, що нерідко українські сигарети потрапляють на територію ЄС через Білорусь і навіть Литву.

"Орієнтовно можна сказати, що, залежно від року, близько 30-40% усієї контрабанди сигарет до Польщі йде з України", - відзначили в Мінфіні.

За інформацією Мінфіну, минулого року всі польські служби виявили усередині країни і на межах держави близько 680 млн. штук контрабандних сигарет вартістю близько 110 млн. доларів (за поточним курсом 1 дол. = 3,1 злот.).

Обсяги виявленої контрабанди за кількістю зменшилися приблизно на 50 млн. штук, або на 7%, проте у ціновому вираженні - за рахунок підвищення середньої ціни пачки сигарет на 10% до близько 3,2 злот. - збільшилися.

За даними міністерства, за перший повний рік членства Польщі в Євросоюзі у 2005 році всі служби виявили 530 млн. контрабандних сигарет, а в наступні роки їх кількість щороку збільшувалася, досягнувши в 2009 році рекордних більш як 780 млн. штук.

Міністерство відзначило, що до 80% усієї контрабанди виявляють співробітники підконтрольної Мінфіну митної служби, також контрабанду виявляють прикордонники і поліція.

Згідно з наданими агентству даними, митники минулого року виявили майже 510 млн. сигарет порівняно з 110 млн. у 1999 році і близько 240 млн. в 2003 році - перед вступом Польщі в ЄС (у травні 2004 року).

Як повідомляв УНІАН, прикордонна служба Польщі минулого року виявила близько 170 млн. контрабандних сигарет на суму 24 млн. доларів.