Київ нашвидку підготували до приїзду туркменського президента

У Києві у сквері, де поруч знаходяться Посольство Туркменістану та пам’ятник турменському поету Махтумкулі, комунальщики нашвидкуруч перекладають плитку та асфальт, фарбують лавки. Зустріч Януковича з президентом Туркменистану Гурбангули Бердимухамедовим запланована саме на завтра.

Про це повідомляє «Українська правда».

У Києві у сквері на розі вулиць Прорізної і Пушкінської нашвидкуруч перекладають плитку та асфальт, усе миють, фарбують лавки.

Як відомо, у сквері на Прорізній знаходиться пам'ятник турменському поету Махтумкулі. А на вулиці Пушкінській знаходиться Посольство Туркменістану.

За словами очевидців, спочатку робітники — у присутності свого начальника — відмовилися повідомити, чому вони в дощ фарбують лавки та змінюютьплитку. Проте коли керівник пішов комусь дзвонити по телефону, працівники неохоче підтвердили, що «туркменбаші приїжджає і, можливо, будуть покладати квіти».

Нагадаємо, що сьогодні у понеділок, 12 березня, голова Київської держадміністрації (КМДА) Олександр Попов прийняв офіційну делегацію з Туркменістану.

А на вівторок 13 березня запланована зустріч президента України Віктора Януковича з президентом Туркменистану Гурбангули Бердимухамедовим.