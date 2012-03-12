Посол урочисто вручив посвідчення етнічним українцям у Білорусі

Сьогодні українці Білорусі разом із співробітниками Посольства України в Білорусі зібралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку в Мінську, щоб вшанувати пам'ять Кобзаря і покласти квіти до підніжжя пам'ятника.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Білорусі Віктор ТИХОНОВ, відкриваючи мітинг, зазначив, що «кожен великий народ має свої знакові фігури. Для України – це Великий Кобзар – Тарас Шевченко».

«Щороку в березневі дні ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Цього року 9 березня ми відзначили 198-му річницю від дня його народження. Важко переоцінити значущість його творчої спадщини для становлення української нації і незалежної Української держави. Про це варто пам'ятати не тільки в ті дні, коли ми відзначаємо річницю Тараса Шевченка, а й у повсякденному житті», - сказав В.ТИХОНОВ.

Після покладання квітів до пам'ятника Т.Шевченка всі учасники мітингу пройшли до будинку посольства, де було організовано книжкову виставку різних видань Кобзарів і літератури на шевченківську тематику. Було організовано перегляд документального фільму «Шевченко і час».

Солісти фольклорного ансамблю «Українська пісня» Едуард СНІЖКО і Володимир ЛОШАК виконали пісні на слова Великого Кобзаря, а також авторську пісню «Мова Тараса».

Окрім того, посол України в Білорусі урочисто вручив посвідчення закордонного українця громадянам Білорусі – етнічним українцям.

Урочисті заходи на згадку про великого українського поета і громадського діяча також провели могильовська громада «Дніпро» і вітебська «Родислав», а також лідська громада «Трембіта».