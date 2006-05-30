В.о. голови правління НАК «Нафтогаз України» заявляє про відставку

Виконуючий обов`язки голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО заявив про те, що написав заяву про відставку за власним бажанням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві. (УНІАН: І.ДІДЕНКО за рішенням Апеляційного суду Києва поновлений на посаді в.о. голови правління НАК «Нафтогаз України» 25 травня 2006 року).

«Я, відповідно до процедури, сьогодні написав заяву за власним бажанням, яку повинен подати в канцелярію Кабміну до 17.00», - сказав І.ДІДЕНКО.

Відповідаючи на питання про причини такого кроку, І.ДІДЕНКО зазначив, що він був не готовий до такої кількості «чуток» і політичних спекуляцій навколо його поновлення на посаді. «Я був не готовий, що цей процес, абсолютно процедурний процес, буде вмить оповитий надзвичайними плітками… Я не хочу себе пов`язувати ні з якими політичними процесами навколо моєї персони і НАК «Нафтогаз України», - заявив він.

Як повідомлялося, І.ДІДЕНКО був звільнений з посади голови правління «Нафтогазу» і одночасно призначений в.о. голови правління компанії постановою уряду від 7 квітня 2000 року після добровільної відставки з посади голови "Нафтогаз України" Ігоря БАКАЯ.

Проте 20 червня 2000 року на той час перший віце-прем`єр Юрій ЄХАНУРОВ звільнив І.ДІДЕНКА у зв`язку з невиконанням доручення прем`єр-міністра, яким тоді був нинішній Президент Віктор ЮЩЕНКО.

Ю.ЄХАНУРОВ назвав причиною звільнення І.ДІДЕНКА невиконання ним доручення про передачу першому заступнику голови Фонду держмайна Михайлу ЧЕЧЕТОВУ прав на представлення інтересів держави на зборах акціонерів ВАТ "Укрнафта".

У липні 2001 року І.ДІДЕНКО був заарештований у Німеччині у зв`язку з розслідуванням справи про розкрадання грошей остарбайтерів, в якій також проходив колишній депутат і екс-президент Градобанку (Київ) Віктор ЖЕРДИЦЬКИЙ.

У червні 2004 року він був осуджений до чотирьох років і трьох місяців ув’язнення. Тоді ж обидва оскаржили цей вирок земельного суду.