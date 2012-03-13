Над стіною виправної колонії промайнули 40 літрів спиртного

На Вінниччині працівниками Літинської виправної колонії (№123) попереджено спробу передати засудженим понад 40 літрів алкогольних напоїв.

Як повідомила УНІАН старший інспектор по взаємодії зі ЗМІ та зв’язках із громадськістю управління пенітенціарної служби України у Вінницькій області Ірина ШАПОВАЛОВА, перекинути спиртне через основну огорожу колонії намагався громадянин, який раніше відбував покарання в цій установі.

За її словами, згаданий чоловік під’їхав до колонії на автомобілі, потім наблизився до огорожі закладу, яка контролюється, і намагався перекинути через неї понад 40 літрів спиртного – зокрема, пиво, вино, горілку.

Алкоголь вилучено. За даним фактом проводиться перевірка.