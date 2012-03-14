Депутати знайшли "лівий" заробіток губернатора

Львівська обласна рада звернулася до Генеральної прокуратури України з проханням перевірити, чи законно голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло КОСТЮК отримує зарплату на приватному підприємстві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради, відповідне звернення до генпрокурора Віктора ПШОНКИ щодо суміщення посад головою ОДА М.КОСТЮКОМ Львівська обласна рада ухвалила сьогодні на сесії

У тексті звернення, зокрема, зазначається, що «відповідно до статті 94 Кодексу законів про працю України, виплата підприємством заробітної плати здійснюється лише його працівникам за виконання роботи на цьому підприємстві. Водночас в електронних та друкованих засобах масової інформації викладено відомості про отримання головою Львівської обласної державної адміністрації М.КОСТЮКОМ доходів у формі щомісячної заробітної плати в ТзОВ «Корпорація Колійні ремонтні технології» (вул. Богдана Хмельницького, 144, с. Зубра Пустомитівського району Львівської області)”.

Обласні депутати також вказують на те, що „вказані відомості викликали значний суспільний резонанс з огляду на статус Михайла КОСТЮКА як державного службовця і посадової особи, одним із обов’язків якого є забезпечення законності на відповідній території”.

Виходячи з викладеного, Львівська обласна рада просить В.ПШОНКУ забезпечити перевірку законності суміщення М.КОСТЮКОМ службової діяльності на посаді голови Львівської обласної державної адміністрації та іншої оплачуваної діяльності в ТзОВ «Корпорація Колійні ремонтні технології» і вжити, за наявності підстав, належних заходів прокурорського реагування.