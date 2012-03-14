У Донецьку для шаттл-басів перекриють одну з головних вулиць

У Донецьку в дні проведення матчів чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 одну з головних вулиць міста (вул. Університетська) перекриють, щоб уболівальники на шаттл-басах могли без перешкод дістатися від стадіону до фан-зони.

Про це повідомляється на офіційному сайті підготовки Донецька до чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (uefaeuro2012.donetsk.ua) з посиланням на заступника мера Валентина ЛАКТІОНОВА.

За його словами, до Євро-2012 «Донецьк закупив нові автобуси на 360 млн. грн., і тепер ми в перерві між матчами зможемо перевозити з фан-зони на стадіон і у зворотному напрямку по 15-20 тис. фанів».

В.ЛАКТІОНОВ зазначив, що для цього був розроблений спеціальний маршрут. «Ми закриємо вулицю Університетську і запустимо по ній автобуси. Крім того, до фан-зони в парку ім. Щербакова можна буде дійти пішки по бульвару Пушкіна за 45-50 хвилин», - сказав заступник міського голови. При цьому він додав, що сама фан-зона УЄФА в Донецьку зпочне працювати з 8 червня 2012 року, там можна буде подивитися офіційну трансляцію відкриття турніру.

«А урочиста презентація фан-зони в Донецьку відбудеться 11 червня, в день матчу «Франція – Англія», - пояснив В.ЛАКТІОНОВ, -. Церемонія ж закриття фан-зони пройде 27 червня, в день півфінального поєдинку турніру на «Донбас Арені».