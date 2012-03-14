"Вітіну тисячу" на руки не дадуть?
Янукович доручив Кабміну серйозно попрацювати над мотивацією
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ очікує від уряду та Нацбанку серйозної роботи щодо розробки механізму залучення коштів, які повертатимуться вкладникам Ощадбанку СРСР, у національну банківську систему. Йдеться насамперед про створення мотивацій для людей залишати їх кошти на депозитних рахунках.
«Ми пропонуватимемо механізм, який буде дозволяти більшість цих коштів залишити на депозитах і на цьому заробляти (людям)», - сказав глава держави під час зустрічі з керівництвом парламенту та парламентських фракцій, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.
Він додав, що, за соціологічними даними, лише близько 30% людей мають намір зняти повернуті їм заощадження з банківських рахунків
«Нам треба подивитися, які мотивації створити з точки зору вкладення цих грошей на депозитні рахунки… Щоб людям це було цікаво», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.
Безумовно, додав він, у цьому питанні треба буде дуже серйозно попрацювати всьому фінансовому блоку Кабінету міністрів.