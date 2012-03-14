"Вітіну тисячу" на руки не дадуть?

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ очікує від уряду та Нацбанку серйозної роботи щодо розробки механізму залучення коштів, які повертатимуться вкладникам Ощадбанку СРСР, у національну банківську систему. Йдеться насамперед про створення мотивацій для людей залишати їх кошти на депозитних рахунках.

«Ми пропонуватимемо механізм, який буде дозволяти більшість цих коштів залишити на депозитах і на цьому заробляти (людям)», - сказав глава держави під час зустрічі з керівництвом парламенту та парламентських фракцій, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

Він додав, що, за соціологічними даними, лише близько 30% людей мають намір зняти повернуті їм заощадження з банківських рахунків

«Нам треба подивитися, які мотивації створити з точки зору вкладення цих грошей на депозитні рахунки… Щоб людям це було цікаво», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Безумовно, додав він, у цьому питанні треба буде дуже серйозно попрацювати всьому фінансовому блоку Кабінету міністрів.