Донеччанин торгував наркотиками в Інтернеті

Співробітниками Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків (УБНОН) ГУМВС України в Донецькій області припинено діяльність місцевого жителя, який займався продажем психотропних речовин через Інтернет.

Про це повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області з посиланням на в.о. начальника УБНОН Главку Бориса СЕРДЕЧНОГО.

За його словами, 27-річний житель Донецька створив у мережі свій власний сайт, де розмістив оголошення про продаж спортивних сумішей, також вказав номери телефонів для зв'язку з реалізатором. Людина, яка бажала придбати зілля, здзвонювалася з продавцем, а потім при зустрічі й відбувалася купівля-продаж.

Б.СЕРДЕЧНИЙ наголосив, що ц препарати належать до виду психотропних речовин і заборонені в багатьох країнах світу, у тому числі й в Україні, на територію нашої держави вони потрапляють нелегально і вже потім розповсюджуються серед населення.

У ході проведення оперативних закупівель у покупця було вилучено 3,4 тисячі упаковок препарату «метандростенолону», який, за висновком експертів, є сильнодіючим лікарським препаратом, і ціна однієї упаковки цієї речовини становить 150-200 грн.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ч.3 ст.321 КК України (збут сильнодіючих лікарських засобів).

Після проведення необхідних заходів 27-річному жителю Донецька найімовірніше буде висунуто ще кілька статей кримінального кодексу, зазначив Б.СЕРДЕЧНИЙ. Зараз зловмисник перебуває на підписці про невиїзд.

Наразі правоохоронці проводять слідчо-оперативні заходи щодо встановлення каналів надходження сильнодіючих лікарських засобів на територію Донецької області та осіб, причетних до їх збуту.