У Києві на тривалий час закрили три станції метро

18:03, 14 березня 2012
Суспільство
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З технічних причин закриті «Славутич», «Осокорки», «Позняки»  

У Києві з технічних причин на тривалий час закриті три станції метро – «Славутич», «Осокорки», «Позняки».

Відповідне оголошення робиться в метро через гучномовець.

Наразі, потяги метро їдуть до станції «Видубичі», далі пасажири пересаджуються на наземний транспорт.

Агентству поки не вдалося з’ясувати причини зупинки роботи станцій у прес-службах відповідних відомств.

 

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