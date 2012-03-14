У Києві на тривалий час закрили три станції метро

У Києві з технічних причин на тривалий час закриті три станції метро – «Славутич», «Осокорки», «Позняки».

Відповідне оголошення робиться в метро через гучномовець.

Наразі, потяги метро їдуть до станції «Видубичі», далі пасажири пересаджуються на наземний транспорт.

Агентству поки не вдалося з’ясувати причини зупинки роботи станцій у прес-службах відповідних відомств.