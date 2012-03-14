У Києві на тривалий час закрили три станції метро
18:03, 14 березня 2012Суспільство
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З технічних причин закриті «Славутич», «Осокорки», «Позняки»
У Києві з технічних причин на тривалий час закриті три станції метро – «Славутич», «Осокорки», «Позняки».
Відповідне оголошення робиться в метро через гучномовець.
Наразі, потяги метро їдуть до станції «Видубичі», далі пасажири пересаджуються на наземний транспорт.
Агентству поки не вдалося з’ясувати причини зупинки роботи станцій у прес-службах відповідних відомств.
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