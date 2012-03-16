ВР зрівняла шлюбний для жінок і чоловіків і заборонила шлюби в 14 років

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо підвищення шлюбного віку».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 259 із 417 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

За законом, шлюбний вік для чоловіків та жінок встановлюється з 18 років (дотепер шлюбний вік для жінки становив 17 років, для чоловіка - 18 років).

Крім того, передбачено, що за заявою особи, яка досягла 16 років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам (дотепер - за заявою особи, яка досягла 14 років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам).

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Дія закону не поширюється на осіб, які подали заяву про укладення шлюбу до набрання чинності законом.