Піхотний полк в Ужгороді залишили без води через борги
Водопостачання відключили також у гуртожитку і військкоматі
В обласному центрі Закарпаття спеціалісти комунального підприємства «Водоканал м. Ужгорода» почали відключати від води неплатників-юридичних осіб. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Ужгородського міськвиконкому.
Як йдеться у повідомленні, в Ужгороді відключили водопостачання гуртожитку, що розташований по вул. Бородіна, 14, а також у будівлях обласного військкомату і піхотного полку по вул. Другетів. За офіційними даними КП «Водоканал м. Ужгорода», державний бюджет за об’єкти військових боргує підприємству понад 200 тисяч гривень.
Також наразі в Ужгороді попередження про відключення водопостачання отримала Коритнянська сільська рада. «Загальний борг сіл цього куща, які живляться водою від міської інфраструктури, сягає 4 мільйонів гривень», - уточнюють у прес-службі.
Як повідомляють в КП «Водоканал м. Ужгорода», такі заходи впливу, як відключення від водопостачання сприяють терміновому погашенню боргів. Як приклад підприємство наводить три кооперативні будинки в Університетському провулку та на вулиці Капушанській в Ужгороді: після відключення правління терміново знайшло можливість розрахуватися за послуги й їх відновили.
Прес-служба Ужгородської міської ради також уточнює: такі дії щодо неплатників викликані тим, що ПАТ «Закарпаттяобленерго», вимагаючи від Водоканалу 100-відсоткового розрахунку за електроенергію, попереджує про відключення об’єктів комунального підприємства від електрики.
Довідка УНІАН. Загальний борг споживачів перед КП «Водоканал м. Ужгорода» станом на 1 березня 2012 року сягає 18,5 млн. грн. Основний боржник – населення.
КП "Водоканал м. Ужгорода" на сьогодні боргує ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго" 14 млн. 107 тисяч гривень.
Тільки за 2 місяці 2012 року споживачі заборгували за послуги водопостачання та водовідведення КП «Водоканал м. Ужгорода» 1 млн. грн.., в тому числі населення - понад 422 тисяч гривень.