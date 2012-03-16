За фактом зґвалтування дівчини, яку знайшли в Сімферополі, порушено справу

За фактом зґвалтування дівчини у м. Сімферополі, яку після було знайдено з численними ранами від укусів собак, прокуратурою АРК було порушено кримінальну справу. Про це Українським національним новинам повідомили у прес-службі відомства.

"15 березня о 7 годині в с. Кам'янка м. Сімферополя виявлено місцеву мешканку 1985 року народження із тілесними ушкодженнями, які ймовірно спричинено зубами тварин. Потерпіла була доставлена до лікарні, де померла. З вказаного приводу правоохоронними органами проведено дослідчу перевірку, у ході якої встановлено, що на місці виявлення потерпіла була залишена двома місцевими мешканцями 1994 та 1995 років народження", - йдеться у повідомленні прокуратури.



З урахуванням обставин вчинення даного злочину, а також зібраних у справі об'єктивних даних порушено кримінальну справу за ч.3 ст.152 КК України за фактом зґвалтування потерпілої.



У прокуратурі повідомили, що у справі проводяться слідчі дії і призначені судові експертизи. Наразі вирішується питання про обрання стосовно двох затриманих запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.