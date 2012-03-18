В Івано-Франківську відкрилася виставка картуніста

В Івано-Франківську відкрилася виставка відомого в Європі картуніста Любомира ВИННИКА.

Як передає кореспондент УНІАН, на виставці Л.ВИННИКА представлено фотографії, карикатури, графіку і картуни (суміш карикатури та графіки –УНІАН).

Сам митець родом з Івано-Франківської області. У Європі він відомий як картуніст, журналіст та письменник.

За словами автора виставки, роботи у стилі картун пов'язані з його журналістською діяльністю. «Мова картуна дає імпульс людині бачити світ цікавішим, - зауважив на відкритті виставки Л.ВИННИК. - Картун – це рисована публіцистика. Адже є речі, коли мовою штрихів можна більше сказати, ніж мовою пера. Це своєрідна філософія життя».

Л.ВИННИК співпрацює з однією із берлінських газет і спеціалізується на політичних та історичних подіях у Східній Європі.

Заступник голови облдержадміністрації Роман ІВАНИЦЬКИЙ на церемонії відкриття виставки вручив картуністу відзнаку облдержадміністрації і обласної ради «За заслуги перед Прикарпаттям».