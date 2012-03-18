Начальник ЖЕКу вимагав хабар за бомбосховище
13:17, 18 березня 2012Суспільство
1500 0
Прокуратура Києва вирішує питання про порушення кримінальної справи
У Києві під час одержання 3,6 тис. грн. хабара у службовому кабінеті було затримано начальника одного із ЖЕКів Подільського району.
Як повідомили УНІАН у Відділі громадських зв’язків ГУМВС України у м. Києві, вказану суму чиновник вимагав за надання в оренду частини приміщення бомбосховища, розташованого у підвалі, що перебуває в комунальній власності.
Прокуратура Києва вирішує питання про порушення кримінальної справи.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter