Начальник ЖЕКу вимагав хабар за бомбосховище

13:17, 18 березня 2012
Суспільство
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Прокуратура Києва вирішує питання про порушення кримінальної справи

У Києві під час одержання 3,6 тис. грн. хабара у службовому кабінеті було затримано начальника одного із ЖЕКів Подільського району.

Як повідомили УНІАН у Відділі громадських зв’язків ГУМВС України у м. Києві, вказану суму чиновник вимагав за надання в оренду частини приміщення бомбосховища, розташованого у підвалі, що перебуває в комунальній власності.

Прокуратура Києва вирішує питання про порушення кримінальної справи.

 

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