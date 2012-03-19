Cправу щодо екс-заступника голови Київської ОДА направили до суду

Направлено до суду кримінальну справу за обвинуваченням колишнього заступника голови Київської облдержадміністрації у невиплаті ряду багатодітних сімей матеріальної допомоги для поліпшення житлово-побутових умов загальним обсягом 4,9 млн.грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, справу було порушено за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки) ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

За вчинення зазначених злочинів передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 750 до 1 тис. 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

На момент затвердження обвинувального висновку відшкодовано 2,1 млн. грн. заподіяних збитків.