Стан Оксани Макар залишається стабільно тяжким

Стан здоров`я Оксани МАКАР, яка постраждала внкслідок резонансного злочину в Миколаєві, залишається стабільно тяжким.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова Донецької облдержадміністрації Андрій ШИШАЦЬКИЙ.

Він нагадав, що сьогодні «Донецьк бере участь у порятунку Оксани МАКАР».

«Зараз, на жаль, вона в стабільно тяжкому стані. У неї штучна вентиляція легенів, вона знаходиться на спеціальному ліжку, у неї 45-50% опіків тіла, опіки глибокі, а також сепсис, запалення легенів, - сказав губернатор. - У неї поліорганна недостатність, тобто, всі органи працюють дуже через силу».

А.ШИШАЦЬКИЙ запевнив, що проблем із забезпеченням ліками сьогодні в Донецьку немає. «З приводу ліків – все забезпечено за рахунок держави, а найближчим часом підключиться і фонд АХМЕТОВА «Розвиток України». Тому з ліками проблем немає», - сказав голова облдержадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня в Миколаєві троє чоловіків заманили в квартиру 19-річну О.МАКАР і зґвалтували її, після чого, щоб приховати сліди злочину, намагалися спалити.

Потерпіла з опіками 55% тіла була госпіталізована в центр термічної травматології в дуже тяжкому стані. Дівчині ампутували руку.

16 березня О.МАКАР переправили в Донецьк – в опіковий центр, де її лікує керівник цього центру, всесвітньо відомий професор Еміль ФІСТАЛЬ.