ВР має намір покращити держполітику у видавничій сфері

Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Закону України “Про видавничу справу” (№9447).

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 282 народних депутата з 408, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроект передбачає, що державна політика у видавничій справі спрямовується на підтримку і стимулювання підготовки, виготовлення та розповсюдження вітчизняної видавничої продукції, наповнення вітчизняного ринку видавничої продукції, фондів бібліотек, задоволення потреби навчальних закладів і наукових установ, Збройних сил та інших військових формувань, правоохоронних органів, підприємств, установ та організацій у необхідних виданнях державною мовою.

Державне регулювання і контроль у видавничій сфері здійснює центральний орган виконавчої влади з формування та реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах.

Держава сприяє випуску суспільно необхідних видань, призначених для забезпечення функціонування органів законодавчої, виконавчої та судової влади, розвитку охорони здоров’я, науки, освіти, культури, соціального захисту населення за тематичними програмами і на умовах державного замовлення.

Законопроект передбачає, що держава надає підтримку суб’єктам видавничої справи, створює сприятливі умови для розвитку книговидання відповідно до Закону України “Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні”. Передача в оренду державного та комунального майна суб’єктам видавничої справи здійснюється відповідно до Закону України “Про оренду державного та комунального майна”.

Суб’єкти видавничої справи провадять діяльність у видавничій справі після внесення їх до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції. Внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру здійснюється уповноваженим органом протягом 30 календарних днів з дати надходження повідомлення.