Начальник УМВС: Спочатку Оксану Макар прийняли за бомжа

Спочатку замах на Оксану МАКАР розглядали як нещасний випадок, а Оксану прийняли за бомжа. Про це заявив начальник УМВС України в Миколаївській області Валентин ПАРСЕНЮК на 9-й сесії Миколаївської обласної ради 23 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ПАРСЕНЮК ознайомив депутатів і представників засобів масової інформації з офіційною версією подій, пов`язаних із розслідуванням справи О.МАКАР. У залі був присутній також і прокурор Миколаївської області Володимир ГАЛЬЦОВ.

«Перше враження від місця події – бомж грілася біля багаття, пила, тому що там була недопита пляшка горілки, був пакет, якісь харчі. Грілася і палила багаття. Все свідчило, що було саме так. У багатті вона не була, а була поряд. Про себе нічого не могла сказати. Сказала тільки, що нічого не пам`ятає і попросила закурити. Тому огляд місця події почався слідчо-оперативною групою як при нещасному випадку. Він так і був зареєстрований спочатку. А потім почали розглядати версію замаху на вбивство».

Начальник відомства відзначив, що саме ця обставина стала приводом для того, що правоохоронців під час перевірки, що проводилася Генеральною прокуратурою і МВС України, звинуватили в порушенні посадових інструкцій.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня в Миколаєві троє молодих людей заманили в квартиру 19-річну О.МАКАР і згвалтували, після чого, щоб приховати сліди злочину, придушили і спробували її спалити. У потерпілої обгоріло 55% тіла, вона перебуває у вкрай тяжкому стані. Дівчині ампутували руку, лікарі розглядають можливість подальших операцій.

11 березня трьох підозрюваних затримали, проте двох із них потім відпустили під підписку про невиїзд.

13 березня в Миколаєві відбулися дві акції протесту проти рішення відпустити під підписку про невиїзд двох підозрюваних у злочині.

Після цього за поданням прокуратури Миколаївської області суд ухвалив рішення про арешт трьох підозрюваних.

На колегії в Генеральній прокуратурі 22 березня було оголошено про те, що трьох співробітників Миколаївського обласного управління внутрішніх справ було звільнено з посад, покарано також кількох працівників Миколаївської прокуратури.