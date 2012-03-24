У Харкові прощаються із загиблим солдатом Володимиром Березюком

Сьогодні у Харкові прощаються із солдатом Володимир Березюком, який загинув під час збройного нападу на караул військової частини.

Як передає кореспондент УНІАН, зранку церемонія прощання відбулася у військовій частині А-1451 (бригада радіотехнічних військ), де служив Володимир.

У церемонії прощання взяли участь начальник радіотехнічних військ Повітряних сил України генерал-майор Артур АРТЕМЕНКО, голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ, перший заступник Харківського міського голови Олександр КРИВЦОВ, представники Міністерства оборони України, керівники військової частини, військовослужбовці та представники громадськості.

Висловлюючи співчуття рідним та близьким від імені Міністерства оборони України, А.АРТЕМЕНКО наголосив, що командування Збройних сил вважає дії військовослужбовців, які відбили збройний напад на караул, «героїчними».

Прощання з В.Березюком відбувалося під звуки військового оркестру. Пролунав військовий салют, а також пройшли інші почесті, які йому належать як загиблому під час виконання військового обов’язку.

У ці хвилини прощання з В.Березюком проходить біля будинку, де він народився і виріс. Церемонія похорону почнеться о 13.00 на міському кладовищі №15.

Як повідомляв УНІАН, 20-річний солдат строкової служби В.Березюк загинув 22 березня під час збройного нападу на караул військової частини А-1451, яка дислокується у Харкові. Напад було скоєно з метою заволодіння зброєю військової частини радіотехнічних військ. Ще двоє - 25-річний старший лейтенант, начальник варти Олег ГУРИН та 23-річний солдат строкової служби Ігор ШИЛО - дістали поранення. Один з нападників, 33-річний мешканець Харкова, був застрелений, другий (його брат) 42-річний харків’янин, - затриманий.