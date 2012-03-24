На завтра синоптики обіцяють дощі

25 березня в Україні очікується хмарна з проясненнями погода, без опадів. Лише вдень в північних та центральних областях пройдуть дощі.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 9-14°; на Закарпатті та півдні Одещини вночі 0-5° тепла, вдень 14-19°; у східних областях вночі 3-8° морозу, вдень 5-10° тепла.

У Києві та столичній області вночі без опадів, вдень очікується дощ. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура в області вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 9-14° тепла. У м. Києві температура вночі 0-2° тепла, вдень 11-13° тепла.