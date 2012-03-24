Голові сільради дали дев'ять років за хабар
13:56, 24 березня 2012Суспільство
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Такий вирок виніс Житомирський районний суд.
На Житомирщині до 9 років позбавлення волі засуджено голову сільради, який отримав хабар документами на право власності.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Житомирської області, такий вирок виніс Житомирський районний суд.
Засудженого також позбавлено права обіймати керівні посади в органах державної влади і місцевого самоврядування строком на 3 роки. Його майно конфіскують.
Хабарем у зазначеній кримінальній справі стали документи, необхідні для оформлення права власності на половину адміністративного приміщення місцевого сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю, ринкова вартість якого становила 265,5 тис. грн.
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