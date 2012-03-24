Міліція: «Мажорів» серед підозрюваних у справі Оксани Макар немає

«Мажорів» серед підозрюваних у справі Оксани МАКАР немає. Про це заявив начальник УМВС України в Миколаївській області Валентин ПАРСЕНЮК під час 9-ї сесії Миколаївської обласної ради 23 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ПАРСЕНЮК ознайомив депутатів і представників засобів масової інформації з офіційною версією подій, пов`язаних з розслідуванням справи О.МАКАР. У залі був присутній також і прокурор Миколаївської області Володимир ГАЛЬЦОВ.

«Я розповім, а ви самі визначитеся -, є мажори, чи ні, - сказав, виступаючи, В.ПАРСЕНЮК. – Основний фігурант – напівсирота. Мати його проживає в селі в очаківському районі. Він проживав з дружиною і маленькою дитиною в гуртожитку в Миколаєві. Наступний - також напівсирота, в якого є тільки мати-бібліотекар. Батько, який працював слюсарем, помер у січні цього року. Третій фігурант – справді, прийомний син колишньої голови Єланецької райдержадміністрації, котра вже практично три роки на пенсії. Батько – також на пенсії. Якщо судити з погляду журналістів, то можна умовно одного з них назвати представником мажорів, інші – напівсироти. Ніхто з них раніше не був судимий, не замішаний ні в яких історіях. Не були вони ні під яким контролем, не вимагали посиленої уваги (правоохоронців – УНІАН)».

Про О.МАКАР начальник УМВС сказав, що їй 18,5 років, вона – жителька селища Луч Жовтневого району Миколаївської області. Дівчина з неблагополучної сім`ї.

«Яким би не був статус потерпілої, згідно з Кримінальним і Кримінально-процесуальним кодексом, її права мають бути захищені», - зазначив В.ПАРСЕНЮК.

«Для нас у цій ситуації немає значення ніякий «мажор», ніякий забезпечений – не забезпечений. Для нас - усі рівні, і ви в цьому переконуватиметеся з кожним днем, - сказав В.ПАРСЕНЮК. – Якби була якась суб`єктивна зацікавленість, якесь суб`єктивне ставлення, обов`язково було б порушено кримінальну справу. Хоча б для того, щоб розібратися в цій ситуації. Двоє слідчих, які приймали рішення, не покарані ні генеральним прокурором, ні міністром МВС, адже в їхніх діях не вбачається порушення закону».

Нагадаємо, в ніч з 9 на 10 березня троє зловмисників привели на квартиру 18-річну О.МАКАР, згвалтували її, а потім намагалися задушити і спалити.

Після перших допитів двох із трьох затриманих слідчі відпустили на свободу.

13 березня в Миколаєві розпочалися масові акції протесту через те, що поширилася інформація, що звільнені є синами високопоставлених миколаївських чиновників.