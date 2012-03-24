Жінка донесла на свого чоловіка в міліцію, щоб відібрати в нього доньку

У Полтавській області жінка, щоб відібрати доньку у свого колишнього чоловіка, повідомила міліцію, що той готує серію терактів.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в Полтавській області, увечері 21 березня відповідні анонімні дзвінки надійшли до чергових частин Міністерства внутрішніх справ України і столичного Главку. "Аноніми наголошували на тому, що чоловік на власному автомобілі везе із Сімферополя до Полтави вибухівку та арсенал зброї для того, щоб підірвати три 9-поверхові будинки", - зазначили у ВЗГ, зауваживши, що для перевірки отриманої інформації та для затримання чоловіка були залучені декілька сотень фахівців-вибухотехніків, працівників Державтоінспекції, МНС, оперативних служб міліції та працівників СБУ у семи областях: Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Херсонській та АР Крим. Як повідомили у ВЗГ, пізніше з’ясувалося, що 28-річна жінка, у змові зі співмешканцем, намагалася в такий спосіб «відібрати» у 33-річного колишнього чоловіка малолітню доньку.

Стосовно затриманих "інформаторів" порушено кримінальну справу.