У Києві серед білого дня побили телеведучого

Ведучого телепрограми "Дорожній патруль" побили невідомі.

Як повідомив "Українській правді" журналіст Юрій Луканов, про це йому розповів свідок події.

"Щойно зателефонував свідок і сказав, що на перетині вулиць Милославської і Бальзака, що на Троєщині, невідомі на очах у всіх відлупцювали ведучого передачі "Дорожній патруль", - сказав журналіст.

За інформацією свідка, коли люди почали кричати, ведучого посадили до "джипу" та кудись повезли, але через два квартали викинули.