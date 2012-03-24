У Києві серед білого дня побили телеведучого
17:52, 24 березня 2012Суспільство
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Невідомі на очах у всіх відлупцювали ведучого передачі "Дорожній патруль"
Ведучого телепрограми "Дорожній патруль" побили невідомі.
Як повідомив "Українській правді" журналіст Юрій Луканов, про це йому розповів свідок події.
"Щойно зателефонував свідок і сказав, що на перетині вулиць Милославської і Бальзака, що на Троєщині, невідомі на очах у всіх відлупцювали ведучого передачі "Дорожній патруль", - сказав журналіст.
За інформацією свідка, коли люди почали кричати, ведучого посадили до "джипу" та кудись повезли, але через два квартали викинули.
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