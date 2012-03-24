У Буковелі на смерть розбився 36-річний киянин

Під час катання на лижах на туристичному комплексі «Буковель» загинув 36-річний киянин.

Як повідомили УНІАН в управлінні МНС в Івано-Франківській області, трагедія сталася в пятницю, 23 березня, близько полудня.

«Під час катання на лижах на туристичному комплексі «Буковель», при падінні та ударі в дерево смертельно травмувався Систренський А.В. 1976 року народження житель Києва, директор ТОВ «Продхолдинг». Його було доставлено в Надвірнянську району лікарню, де він помер під час реанімаційних заходів. Труп загиблого направлено в морг обласного бюро судмедекспертизи», - зазначаєься у повідомленні.

Наразі правоохоронцями проводиться перевірка.