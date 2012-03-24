По Україні катався кочовий цех з виробництва «лівої» горілки

Співробітники УСБУ у Вінницькій області припинили діяльність підпільного цеху з виготовлення фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції у Жашківському районі Черкаської області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УСБУ у Вінницькій області.

У прес-службі розповіли, що цех діяв протягом півроку, і кожні 2-3 тижні переміщувався по областях України, в тому числі він діяв і у Вінницькій області. Цеховики щоразу демонтовували обладнання і, замітаючи сліди, переїжджали на нове місце. Для підпільного виробничого цеху використовували порожні приміщення колишніх зернових складів, а готову продукцію вивозили, і дрібним оптом реалізовували у торговельних точках кількох областей. Процес виробництва здійснювався у цеху із сучасним потужним обладнанням, що забезпечувало можливість масового виробництва. За одну добу виготовлялось понад 10 тисяч пляшок горілки.

Під час огляду підпільного виробництва було затримано шість осіб, виявлено промислове обладнання, вилучено близько 160 тисяч фальшивих акцизних марок, 5 тонн спирту, 600 ящиків готової продукції і майже 40 тисяч підготовлених пляшок у поліетиленовій упаковці. Того ж дня у місті Тетіїв Київської області виявлено ще одне складське приміщення, у якому власник цеху влаштував перевалочний пункт – зберігав перед подальшим транспортуванням спирт та горілку.

За матеріалами СБУ податковими органами порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2,3 ст.204 Кримінального кодексу України - незаконне виготовлення, зберігання, збут, або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, яке карається позбавленням волі від 5 до 10 років з вилученням і знищенням виготовленого та з конфіскацією обладнання. Начальника цеху заарештовано.