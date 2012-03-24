У Києві командиру батальйона дали три роки за побої
22:46, 24 березня 2012Суспільство
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Протягом вересня 2011 року він неодноразово застосовував насильство до підлеглих
У Києві за систематичне побиття підлеглих на три роки позбавлення волі засуджено командира батальйону однієї із військових частини, які дислокуються у столиці.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокурути України, колишнього майора ЗСУ визнано винним у тому, що протягом вересня 2011 року він неодноразово застосовував насильство до підлеглих йому чотирьох військовослужбовців строкової служби та спричинив їм легкі тілесні ушкодження та побої.
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