У Києві командиру батальйона дали три роки за побої

У Києві за систематичне побиття підлеглих на три роки позбавлення волі засуджено командира батальйону однієї із військових частини, які дислокуються у столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокурути України, колишнього майора ЗСУ визнано винним у тому, що протягом вересня 2011 року він неодноразово застосовував насильство до підлеглих йому чотирьох військовослужбовців строкової служби та спричинив їм легкі тілесні ушкодження та побої.