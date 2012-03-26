Облрада проголосувала за "Флотський бульвар"

Миколаївські письменники та поети видаватимуть свій періодичний літературний журнал.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Миколаївської обласної ради Ігор ДЯТЛОВ під час останньої сесії.

Зокрема, на сесії депутати проголосували за внесення доповнень до обласної «Програми підтримки вітчизняного книговидання, книгорозповсюдження та популяризації української книги в Миколаївській області на 2011-2015 роки».

У програмі передбачено 60 тис. грн. для видання Миколаївського літературного журналу «Флотський бульвар» (за назвою одного з бульварів у центрі міста).

Раніше до керівника обласної ради звернулися літературний критик, історик літератури, журналіст Євген МІРОШНИЧЕНКО і поет, прозаїк Олексій ТОРХОВ із проханням допомогти в організації такого видання. За їхніми словами, миколаївські поети, письменники, літературні критики, відомі далеко за межами рідного міста, не мають можливості опублікувати свої твори в Миколаєві.

Як запевнив І.ДЯТЛОВ, перший номер періодичного літературного журналу може вийти друком уже в другому кварталі нинішнього року. Його планований тираж – 500 екземплярів. Журнал отримуватимуть усі бібліотеки області.