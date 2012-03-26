Миколаївська прокуратура запевняє, що не мститься ЗМІ за справу Оксани Макар

Прокуратура Миколаївської області спростовує заяви журналістів газети «Наш город Николаев» тиск на них із боку прокуратури у вигляді перевірок «територіальним управлінням державного нагляду з охорони праці в Миколаївській області».

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби прокуратури Миколаївської області.

У відомстві роз’яснюють, що органами прокуратури області проводяться перевірки з питань додержання законодавства щодо порядку видачі дозволів на право поводження з вогнепальною зброєю, а також пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії. До цих перевірок залучено територіальну інспекцію з питань праці, до компетенції якої належить здійснення контролю за додержанням законодавства про працю. Мета цих перевірок - з`ясування питання щодо наявності трудових чи інших, оформлених у встановленому законом порядку, відносин між особами, які отримали дозволи на право придбання спецпристроїв травматичної дії та засобами масової інформації.

У прес-службі прокуратури наголосили, що такі перевірки проводяться, починаючи з кінця 2011 року. Всього перевірці підлягали 16 засобів масової інформації, в тому числі й газета «Наш город Николаев». В деяких ЗМІ перевірки вже закінчені, в інших вони ще тривають.

Дані перевірки ініційовані з огляду на поширення останнім часом випадків грубого порушення громадянами, які володіють різними видами зброї, порядку її зберігання та використання.

Старший помічник прокурора області з питань захисту прав громадян та інтересів держави при застосуванні законів про адміністративні правопорушення Аліна ЖИГАНУРОВА зазначила, право отримання дозволу на придбання та зберігання, зокрема, спецпристроїв травматичної дії мають лише окремі категорії громадян, чия професійна або громадська діяльність пов`язана з ризиком. Водночас результати попередніх перевірок засвідчили, що окремі громадяни отримали дозволи на право придбання та зберігання зазначених спецпристроїв під виглядом журналістів, в той час як їх належність до друкованих чи електронних засобів масової інформації не підтвердилась.

Прокуратура Миколаївської області підкреслює: до питань, пов’язаних із професійною діяльністю засобів масової інформації, дана перевірка жодного стосунку не має.

«Що стосується висвітлення у пресі резонансного злочину, скоєного відносно мешканки Миколаївщини Оксани М., то слід відзначити: прокуратура дуже вдячна журналістам, які зайняли принципову позицію та об’єктивно висвітлюють хід розслідування даної кримінальної справи. Без сумніву, незалежна преса відіграє ключову роль у формуванні демократичного, громадянського суспільства, і надання громадськості повної та неупередженої інформації сприяє утвердженню в державі верховенства права, дотримання конституційних прав громадян. Прокуратура й надалі надаватиме журналістам вичерпну інформацію про свою діяльність і завжди сподівається на плідну співпрацю», - сказано у заяві прокуратури Миколаївської області.