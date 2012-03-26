Номер журналіста, якого шукають, уночі з'явився в мережі і одразу ж зник

На Львівщині близько 200 міліціонерів задіяні до пошуків головного редактора червоноградської газети "Новини Прибужжя" Віталія Павлишина, який зник 21 березня.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області, сьогодні, 26 березня, у В.Павлишина день народження. Йому виповнилось 39 років.

За інформацією правоохоронців, номер його мобільного телефону сьогодні вночі ненадовго з'явився в мережі, однак на дзвінки ніхто не відповідав, а згодом номер знову зник з мережі.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня до міліції із заявою про зникнення В.Павлишина звернувся його батько, який повідомив, що син 21 березня вийшов з приміщення редакції газети, у якій працює, на обідню перерву і додому не повернувся. Поза зоною досяжності також мобільний телефон журналіста.

В.Павлишин багато років працював у різних виданнях Львова та області.