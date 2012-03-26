Номер журналіста, якого шукають, уночі з'явився в мережі і одразу ж зник
Головного редактора червоноградської газети "Новини Прибужжя" Віталія Павлишина шукають 200 міліціонерів
На Львівщині близько 200 міліціонерів задіяні до пошуків головного редактора червоноградської газети "Новини Прибужжя" Віталія Павлишина, який зник 21 березня.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області, сьогодні, 26 березня, у В.Павлишина день народження. Йому виповнилось 39 років.
За інформацією правоохоронців, номер його мобільного телефону сьогодні вночі ненадовго з'явився в мережі, однак на дзвінки ніхто не відповідав, а згодом номер знову зник з мережі.
Як повідомляв УНІАН, 22 березня до міліції із заявою про зникнення В.Павлишина звернувся його батько, який повідомив, що син 21 березня вийшов з приміщення редакції газети, у якій працює, на обідню перерву і додому не повернувся. Поза зоною досяжності також мобільний телефон журналіста.
В.Павлишин багато років працював у різних виданнях Львова та області.