У Луганській області через паводок перекрили автомобільні дороги

У Старобільському, Біловодському і Новопсковському районах Луганської області через паводок перекрито автомобільні дороги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури, в Старобільському районі затоплено міст через річку Айдар в селі Хворостянівка на автодорозі Шульгінка – Кам`янка - Малохатка.

Об`їзд забезпечено автодорогою Старобільськ – Луганськ - Красний Луч – Макіївка - Донецьк через село Половинкіно, а також автодорогою Чугуїв - Мілове.

У селі Титарівка закрито рух по мосту на автодорозі Титарівка – Старобільськ – Луганськ - Донецьк, а також у селі Новоселівка – по мосту на дорозі Підгорівка - Старобельськ. Об`їзд організовано по дорозі Шульгінка – Кам`янка - Підгорівка.

У Біловодському районі закрито рух транспорту по мостах через річку Деркул в селі Первомайськ. Об`їзд здійснюється грунтовими дорогами. У селі Городище неможливий проїзд на автодорозі С130219 км. 4 +360. Об`їзд забезпечено по автодорозі КПП «Просяне» - Широкий.

У Новопсковському районі в селі Осинове затоплено підхід до моста через річку Айдар. Об`їзд забезпечено по дорозі КПП «Танюшівка» - Старобільськ - Артемівськ.

У селі Дмитріївка Новоайдарського району затоплено підходи до моста через р. Євсуг на автодорозі Старобільськ – Луганськ – Донецьк - Дмитрівка. Тут рівень води досягає 10 см. Рух транспортних засобів утруднений.

В інших областях проїзд транспорту автодорогами забезпечено.