У київському ресторані кухар встромив ножа собі в серце

4 вересня близько 14:00, з незрозумілих поки причин, біля барной стійки столичного ресторану "Мандарин" на вулиці Набережно-Хрещатицькій (Подільський район Києва) покінчив життя самогубством 23-річний кухар-китаєць Сянь Ян Фу.

В цей час відвідувачів у залі не було.

За словами очевидців, хлопець схопив 30-сантиметровий широкий кухонний ніж, нібито викрикнув російською мовою: "Я люблю тебя, Родина" і встромив його собі прямо в серце.

Опергрупа Подільського РУ МВС в Києві, яка відразу ж виїхала на місце події, розповіла, що мертве тіло вони виявили біля барної стійки в калюжі крові. Мотивом суїциду могла бути якась особиста проблема.

Коммерсантъ-Україна