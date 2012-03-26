Луганські шахтобудівники готуються до страйку

Трудовий колектив публічного акціонерного товариства «Трест «Луганськшахтопроходка» 20 квітня почне на робочих місцях страйк з вимогою погасити борги із зарплати.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості.

За словами голови Луганської шахтобудівної територіальної організації Укрвуглепрофспілки Олексія Швечикова, крім страйку, на робочих місцях упродовж 72 днів шахтобудівники планують провести три масові акції протесту. Перша акція намічена на 27 квітня біля будівлі Луганської облдержадміністрації.

Шахтобудівники вимагають погасити підприємству борги за виконані ще в 2010 році роботи на шахті № 10 «Нововолинська». Сума боргу становить близько 21 млн. грн., із яких понад 10 млн. грн. – неоплачена працівникам тресту зарплата.

Близько 700 колишніх і нинішніх працівників тресту «Луганськшахтопроходка» більше року не можуть одержати від 15 тис. до більш як 20 тис. грн. заробітку. «Багато людей вже звільнилися, так і не дочекавшись справедливості, - заявив О.Швечиков, - але їхні права, коли ми все ж таки доб’ємося погашення боргів, також не повинні бути утиснуті».

«Шахтобудівники дають Міненерговугіллю останній шанс вирішити проблему із заборгованістю без застосування крайніх заходів, - пояснив він призначення страйку на 20 квітня. – У галузевого міністерства є місяць, щоб почати її погашення».

За словами О.Швечикова, на сьогоднішній день Міністерство енергетики і вугільної промисловості зберігає мовчання, луганським шахтобудівникам навіть не надали гарантійний лист і протокол з чітко визначеними термінами погашення заборгованості.