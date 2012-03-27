Делегація українських ВМС бере участь у збройовій виставці
26-28 березня делегація під керівництвом командувача Військово-морських сил Збройних сил України адмірала Віктора Максимова у місті Доха (Держава Катар) бере участь у міжнародній виставці Dimdex-2012
26-28 березня делегація під керівництвом командувача Військово-морських сил Збройних сил України адмірала Віктора Максимова у місті Доха (Держава Катар) бере участь у міжнародній виставці Dimdex-2012.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС, метою заходу є вивчення сучасних тенденцій розвитку корабельних систем озброєння, обговорення перспектив співробітництва з країнами азіатсько-тихоокеанського регіону у військово-морській сфері.
В.Максимов під час перебування у Катарі також візьме участь у конференції командувачів військово-морських сил країн Середнього Сходу.
До складу делегації також входить заступник командувача ВМС України з бойової підготовки – начальник управління бойової підготовки капітан 1-го рангу Денис Березовський.
Візит делегації відбувається відповідно до Переліку заходів військового співробітництва ЗСУ на лютий-березень 2012 року.