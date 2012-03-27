У спортивному центрі Інституту ім.Патона розливали «Пшеничну»

Працівники Державної фінансової інспекції України під час ревізії державного підприємства «Спортивний лікувально-відновлювальний центр Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона», що належить до сфери управління Національної академії наук України, виявили нелегальний цех з виробництва і розливу фальсифікованої горілки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної фінансової інспекції України, підпільний цех було виявлено під час огляду ревізорами одного з приміщень, яке спортивний лікувально-відновлювальний центр здає в оренду приватному підприємству.

У відомстві зазначили, що працівники цього підприємства чинили перешкоди ревізорам, не пускаючи їх у орендоване приміщення, а також намагалися підкупити хабаром. Врешті, потрапивши у приміщення з допомогою викликаних правоохоронців, ревізори виявили там понад 10 діжок зі спиртом, цистерну з водою, понад 100 ящиків з порожніми пляшками та наклеєними на них етикетками «Горілка «Пшенична», кришки до пляшок тощо. У приміщенні були антисанітарні умови.

На місце події були викликані працівники Голосіївського районного управління міліції, які провели відповідні слідчі дії, а також представники Служби безпеки України.