Житель Здолбунова облив себе бензином та підпалив

На Рівненщині 50-річний чоловік з міста Здолбунів облив себе бензином та підпалив.

Як повідомили УНІАН в Управлінні Міністерства надзвичайних ситуацій в області, чоловіка вдалося врятувати сусідам, які загасили вогонь та викликали «швидку допомогу».

За даними УМНС, у потерпілого зафіксовано термічні опіки майже 90% тіла, які він отримав на подвір’ї власного господарства при спробі суїциду.

Нині він у тяжкому стані перебуває в опіковому центрі обласної клінічної лікарні, де лікарі борються за його життя.

За неофіційною інформацією, цей чоловік уже не вперше робить спробу самогубства. Про причини таких дій правоохоронці поки не повідомляють.