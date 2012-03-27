Житель Здолбунова облив себе бензином та підпалив
20:40, 27 березня 2012Суспільство
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У потерпілого зафіксовано термічні опіки майже 90% тіла
На Рівненщині 50-річний чоловік з міста Здолбунів облив себе бензином та підпалив.
Як повідомили УНІАН в Управлінні Міністерства надзвичайних ситуацій в області, чоловіка вдалося врятувати сусідам, які загасили вогонь та викликали «швидку допомогу».
За даними УМНС, у потерпілого зафіксовано термічні опіки майже 90% тіла, які він отримав на подвір’ї власного господарства при спробі суїциду.
Нині він у тяжкому стані перебуває в опіковому центрі обласної клінічної лікарні, де лікарі борються за його життя.
За неофіційною інформацією, цей чоловік уже не вперше робить спробу самогубства. Про причини таких дій правоохоронці поки не повідомляють.
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