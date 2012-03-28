Дельфіни, затиснуті кригою, самостійно вибралися з пастки

Сьогодні вранці завершилась рятувальна операція у Казантипській затоці (Азовське море), де близько 70 дельфінів потрапили у крижану пастку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства екології та природних ресурсів України.

Як зазначається в повідомленні, за дорученням міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського на місце інциденту виїхала комісія Мінприроди. До рятувальної операції були залучені Екологічна інспекція, загони МНС, спеціалісти Держрибгоспу, а також вчені Сімферопольського державного університету.

Тривалий час дельфіни були затиснуті між берегом та льодом. Для евакуації дельфінів на берег Казантипської затоки була доставлена необхідна техніка – від автомобілів до спеціальних пристосувань для перенесення дельфінів. Але під ранок змінився напрям вітру, і лід почало відносити від берега. Штаб операції прийняв рішення відкласти евакуацію, і через деякий час дельфіни змогли самостійно дістатися відкритого моря, зазначили у Мінприроди.

Як повідомлялося, дельфінів-азовок у крижаному полоні виявили учора на відстані 40 м від берега.