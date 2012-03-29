За три місяці грип та ГРВІ вбили майже 1300 українців

З листопада 2011 року по січень 2012 в Україні від грипу та ГРВІ померли 1 тис. 296 українців.

Про це пише "Дзеркало тижня. Україна",посилаючись на дані Державної служби статистики України.

Видання підкреслює, що торік показники смертності через грип та ГРВІ в Україні були нижчими.

Зазначається, що внаслідок гострих респіраторних інфекцій верхніх дихальних шляхів за листопад-грудень 2011 року померли 13 осіб (за аналогічний період минулого епідемічного сезону - 14). За цей же час 1 тис. 275 осіб померли від грипу і пневмонії (за аналогічний період минулого епідсезону – 1 тис. 247) і 8 - від інших інфекцій нижніх дихальних шляхів (за аналогічний період минулого епідсезону - 3), пише видання.

За листопад 2010/березень 2011 кількість померлих від ГРВІ в Україні склала 19 осіб, від грипу і пневмонії - 3054 осіб і від інших ГРІ нижніх дихальних шляхів - 8 осіб.