Міліція назвала причину смерті журналістки СТБ

Причиною смерті 30-річної журналістки телеканалу СТБ Ярослави Мацієвської був серцевий напад через хронічну ішемічну хворобу серця.

Про це УНІАН повідомили у столичній міліції, посилаючись на результати судово-медичної експертизи.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня керівник проекту телеканалу СТБ «Моя правда» Я.Мацієвська була знайдена мертвою в орендованій київській квартирі у ванній кімнаті без видимих тілесних ушкоджень.