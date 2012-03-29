Міліція назвала причину смерті журналістки СТБ
11:46, 29 березня 2012Суспільство
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У Ярослави Мацієвської була хронічна ішемічна хвороба серця.
Причиною смерті 30-річної журналістки телеканалу СТБ Ярослави Мацієвської був серцевий напад через хронічну ішемічну хворобу серця.
Про це УНІАН повідомили у столичній міліції, посилаючись на результати судово-медичної експертизи.
Як повідомляв УНІАН, 28 березня керівник проекту телеканалу СТБ «Моя правда» Я.Мацієвська була знайдена мертвою в орендованій київській квартирі у ванній кімнаті без видимих тілесних ушкоджень.
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