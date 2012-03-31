Ветеранам та інвалідам війни додадуть по 45 гривень

Згідно з оприлюдненими в газеті «Урядовий кур'єр» (№ 3 від 6 січня 2012 р.) даними, мінімальна пенсія інвалідам ВВВ I групи (без урахування пенсії за особливі заслуги) на 1 квітня встановлена у розмірі 2,388 тис. грн. (підвищення порівняно з пенсією на 1 січня становить 45 грн.), з 1 липня розмір пенсії буде підвищено до 2,405 тис. грн., з 1 жовтня - до 2,44 тис. грн., з 1 грудня — до 2,519 тис. грн.; II групи: з 1 квітня — 2,137 тис. грн. (підвищення на 41 грн.), з 1 липня — 2,152 тис. грн., з 1 жовтня — 2,183 тис. грн., з 1 грудня — 2,254 тис. грн.; III групи: з 1 квітня — 1,886 тис. грн. (підвищення на 36 грн.), з 1 липня — 1,899 тис. грн., з 1 жовтня — 1,926 тис. грн., з 1 грудня — 1,989 тис. грн.; для учасників бойових дій: з 1 квітня — 1,383 тис. грн. (підвищення на 27 грн.), з 1 липня — 1,393 тис. грн., з 1 жовтня — 1,412 тис. грн., з 1 грудня — 1,459 тис. грн.

Відповідно до законів про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, про жертв нацистських переслідувань і про соцзахист дітей війни, на 1 квітня п.р. встановлюються такі підвищення до пенсій: інвалідам війни, що були малолітніми (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) ув'язненими концентраційних таборів, гетто тощо, I групи: 419 грн. (підвищення порівняно з 1 січня 2012 року на 8 грн.), з 1 липня доплата становитиме 422 грн., з 1 жовтня — 428 грн., з 1 грудня — 442 грн.; II групи: з 1 квітня — 335,2 грн. (підвищення на 6,4 грн.), з 1 липня — 337,6 грн., з 1 жовтня — 342,4 грн., з 1 грудня — 353,6 грн.; III групи: з 1 квітня — 251,4 грн. (підвищення на 4,8 грн.), з 1 липня — 253,2 грн., з 1 жовтня — 256,8 грн., з 1 грудня — 265,2 грн.; дітям війни: з 1 квітня — 58,66 грн. (підвищення на 1,12 грн.), з 1 липня — 59,08 грн., з 1 жовтня — 59,92 грн., з 1 грудня — 61,88 грн.

Виплати, згідно із законом про підвищення престижності шахтарської праці, з 1 квітня встановлені в таких розмірах: мінімальний розмір пенсії шахтаря становитиме 2,514 тис. грн. (підвищення порівняно з 1 січня 2012 року на 48 грн.), а також пенсії будуть підвищені з 1 липня — до 2,532 тис. грн., з 1 жовтня — до 2,568 тис. грн., з 1 грудня — до 2,652 тис. грн.; доплата на одного утриманця до пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок травми або професійного захворювання з 1 квітня встановлена на рівні 838 грн. (підвищення на 16 грн.), з 1 липня — 844 грн., з 1 жовтня — 856 грн., з 1 грудня — 884 грн.