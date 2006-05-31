Черновецький доручив вирішити проблему бомжів на Майдані

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сьогодні підписав доручення в.о. голови Київської міської держадміністрації Івану САЛІЮ, генеральному директору комунальної корпорації «Київавтодор» Володимиру ЖУКОВУ та начальнику головного управління транспорту та зв’язку Івану ШПИЛЬОВОМУ впродовж трьох днів вивчити проблему накопичення величезної кількості осіб сумнівного вигляду (бомжів, наркоманів) на Майдані незалежності та в інших місцях м. Києва та надати пропозиції щодо її вирішення в рамках діючого законодавства.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КМДА.