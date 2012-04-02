Українські АЕС взялись за свою безпеку

На Рівненській атомній електростанції (АЕС) 31 березня о 18:39 до енергосистеми країни було підключено енергоблок №3 після капітального планового ремонту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДП "НАЕК "Енергоатом".

У повідомленні наголошується, що, водночас, 1 квітня о 00:02 Рівненська АЕС відключила від енергосистеми енергоблок №4 для проведення середнього планового ремонту.

Таким чином, станом на ранок понеділка, 2 квітня, у роботі перебувають 12 з 15 енергоблоків чотирьох діючих АЕС країни.

На енергоблоці №4 Запорізької АЕС 9-а доба капітального планового ремонту (ремонт третьої системи безпеки). На енергоблоці №3 Південноукраїнської АЕС 13-а доба середнього планового ремонту (ремонт першої системи безпеки).

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 5 030 МВт, РАЕС – 1 790 МВт, ПУАЕС – 1 930 МВт, ХАЕС – 1 860 МВт.

За минулу добу, 1 квітня, атомними станціями вироблено 252,01 млн. кВт/год. електроенергії.

Радіаційна, протипожежна і екологічна обстановка на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.

Довідка УНІАН. ДП НАЕК "Енергоатом" є оператором усіх чотирьох діючих АЕС України. Експлуатує Запорізьку, Південноукраїнську, Рівненську і Хмельницьку станції з 15 енергоблоками, оснащеними водо-водяними енергетичними реакторами, загальною встановленою електричною потужністю 13,835 тис. МВт.