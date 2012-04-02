Проїзд у купе подорожчає на 14%

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з 2 квітня ввела нову систему формування тарифів на перевезення пасажирів, яке передбачає упродовж 2012 року зростання вартості проїзду в купе на 14,3%.

Як йдеться у повідомленні «Укрзалізниці», це передбачено наказом Міністерства інфраструктури України № 170 від 19 березня 2012 року «Про затвердження тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні».

Згідно із наказом, до вартості проїзду пасажирів у купейних вагонах поїздів внутрішнього сполучення застосовується індексація, розмір якої становить з 1 квітня 2012 року - 1,034, з 1 липня 2012 року - 1,069, з 1 жовтня 2012 року - 1,105.

Вартість проїзду в плацкартних і спальних вагонах (СВ), а також вартість приміських перевезень у 2012 році не зміниться.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», водночас, цим наказом вводиться гнучке тарифне регулювання пасажирських перевезень залежно від класу пасажирських вагонів і періодів перевезень в усіх типах вагонів.

Зокрема, у передсвяткові і святкові дні вводяться коефіцієнти гнучкого регулювання по періодах року з коефіцієнтами зниження 0,7-0,95 і підвищення 1,01-1,1.

Окрім цього, вартість перевезень регулюватиметься по днях тижня. Так, ціна перевезення у вівторок і середу буде на 10% нижче, з п`ятниці по неділю - на 10% вище. В інші дні тариф залишається незмінним.

«Вартість проїзду швидким нічним поїздом № 64 Київ - Харків у купейному вагоні до набуття чинності наказом Мінінфраструктури становила 127,73 грн. Після набуття чинності наказом, вартість проїзду становитиме від 125,47 до 150,97 грн залежно від періоду перевезень», - йдеться у повідомленні «Укрзалізниці».