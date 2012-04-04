У Києві з'являться вулиці Данченка, Кавалерідзе, Нарбута

Нові вулиці: Сергія Данченка, Івана Кавалерідзе, Георгія Нарбута будуть в Подільському районі між вулицями Новомостицька та Замковецька.

Про це УНІАН повідомив член комісії з питань найменувань та пам’ятних знаків КМДА, голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр Бригинець.

«Я радий, що в столиці буде більше вулиць, пов’язаних з історією та культурою Києва. Всі три особистості, іменами яких будуть названі вулиці, заслуговують на це. На жаль, нові вулиці не такі великі, як хотілося б для увічнення імен таких поважних і важливих для Києва людей, але особисто моя позиція така: треба сьогодні зробити те, що можна зробити сьогодні. А не мріяти про те, що зробимо колись»,- наголосив О.Бригинець.

Він також повідомив, що ОК «Індивідуальних забудовників «Новосел», які звернулися до комісії, пропонували присвоїти зазначеним вулицям назви: вул. Європейська, вул. Липинська, вул. Синьоводська, але комісія не підтримала дані пропозиції.

О.Бригинець нагадав, що С.Данченко - український театральний режисер, педагог, академік Академії мистецтв України, народний артист УРСР, професор, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка, лауреат Державної премії СРСР; І.Кавалерідзе - український скульптор, кінорежисер, драматург, сценарист та Народний артист УРСР; Г.Нарбут - український художник-графік, ілюстратор, автор перших українських державних знаків (банкнот і поштових марок), один з засновників і ректор Української Академії Мистецтв.