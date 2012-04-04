Балога хоче свій "кадетський корпус"

Про це повідомили УНІАН у Львівському держуніверситеті безпеки життєдіяльності.

Як зазначається у повідомленні, міністр МНС України Віктор Балога доручив ректору Михайлу Козяру створити Ліцей цивільного захисту.

«Ми плануємо створити галузевий загальноосвітній навчальний заклад для дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей з малозабезпечених сімей», - зазначив представник МНС Антон Крук.

Ліцей створюють на базі Вінницького вищого професійного училища цивільного захисту, яке 20 лютого було реорганізоване шляхом приєднання до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Розпочато роботу щодо відпрацювання проекту статуту про Ліцей, його структуру, штат, кількість учнів, викладачів, допоміжний персонал тощо.

«Я переконаний, що традиційний тип школи має поступитися місцем навчально-виховному комплексу. Адже ця освітня інституція забезпечує безперервність освіти, створює адаптивні умови для переходу учня від одного ступеня освіти до іншого, а головне – професійно орієнтує та передпрофесійно готує випускників. Реалізація цих заходів стане першим важливим кроком на шляху реформування системи освіти МНС», - зазначив ректор Львівського держуніверситету безпеки життєдіяльності М.Козяр.