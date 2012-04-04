Харківський ринок «Барабашове» може стати епіцентром протестів

Як передає кореспондент УНІАН, близько 20 підприємців, які орендують торговельні приміщення на ТЦ «Барабашове», зібралися поблизу тролейбусної розв’язки перед станцією метро «Імені Академіка Барабашова».

За словами підприємців, з 1 квітня їм, не пояснюючи причин, на 120% підвищили орендну плату та виділили в окремий платіж плату за світло. Орендодавець, власниця 56-ти магазинів Юлія Гайдачева повідомила, що рішення про підвищення орендної плати ухвалило керівництво ТОВ «Хароптторг», яке є суборендарем ТЦ «Барабашове». Вона зазначила, що таке рішення було ухвалене після того, як деякі підприємці висловили бажання платити орендну плату не приватній структурі ТОВ «Хароптторг», а в бюджет Харкова.

За словами юриста, представника інтересів підприємців Сергія Кравченка, договір про оренду магазинів, котрі належать Ю.Гайдачевій, з ТОВ «Хароптторг» закінчився у 2009 році, на цей час є тільки формальний договір на неіснуючі торговельні місця. Він зазначив, що, незважаючи на це, підприємці змушені щомісяця платити оренду ТОВ «Хароптторг». За його даними, тільки з 56-ти магазинів одягу підприємці сплачують 260 тис. грн. щомісяця. «Є формальний договір на торговельні місця, яких не існує. Платять без реального договору готівкою», - зазначив юрист.

С.Кравченко підкреслив, що у квітні 2009 року Київський районний суд Харкова визнав за підприємцем право власності на 56 магазинів.

Юрист підкреслив, що орендарі висловилися за те, щоб платити орендну плату у міський бюджет, оскільки земля під магазинами, у яких вони працюють, перебуває у комунальній формі власності.

С.Кравченко зазначив, що конфлікт підприємців із ТОВ «Хароптторг» розпочався кілька тижнів тому. За його словами, у відповідь на заяви підприємців про необхідність перераховувати орендну плату в міський бюджет керівництво ринку учора вночі відключило 56 магазинів від електропостачання та встановило перед магазинами кіоски й намети, які перекривають доступ до них.

С.Краченко підкреслив, що 28 березня Київський районний суд Харкова прийняв ухвалу, якою заборонив відключати світло у зазначених магазинах. Він також додав, що власник торговельних площ подала необхідні документи на оформлення земельної ділянки під магазинами. За його даними, питання відведення цієї земельної ділянки розглядатиметься на найближчій сесії Харківської міської ради.

Ю.Гайдачева висловила побоювання щодо можливих провокацій. За її словами, учора вночі невідомі прибрали пожежний щит, що знаходився на одному з магазинів, та встановили кіоски, які загороджують пожежні проїзди в районі магазинів. Крім того, вночі магазини знеструмили, й невідомі принесли в проходи поміж торговельними майданчиками картонне сміття. «Ми боїмося провокацій. Якщо зараз тут щось загориться, то ми всі згоримо живцем», - наголосила вона. За словами Ю.Гайдачевої, у 56 магазинах працюють понад 100 осіб.

Член наглядової ради АТ «Концерн АВЕК» (АТ «Концерн АВЕК - власник ТЦ «Барабашове» - УНІАН) Валерій Бакинський у коментарі УНІАН наголосив, що за формальною власницею 56-ти магазинів стоїть інша людина, яка, відмовляючись від сплати оренди і маючи рішення про узаконення самозабудови, хоче привласнити ці об’єкти.

«Він показав документи, що 3 роки тому узаконив самозабудову, тобто ці об’єкти він узаконив на своє прізвище. Після цього він два дні тому продав їх цій жінці (Юлії Гайдачевій - УНІАН). Тепер судиться з нею. Це відомий хід для накладення арешту на майно. Він нас шантажує рішенням суду, накладенням заборони на ці магазини на невизначений строк до вирішення своєї суперечки», - сказав В.Бакинський.

Він зазначив, що на сьогодні орендна плата на ринку не підвищена, а підприємцям надіслані повідомлення про необхідність переукладання угод про оренду.

«Я представник власника об’єктів. Плату, якщо й будуть підвищувати, сьогодні вона не підвищена, то це буде здійснювати адміністрація торговельного об’єкта. На сьогодні ми маємо тільки повідомлення підприємців про переукладання угод оренди. Буде підвищуватися орендна плата, не буде - давайте доживемо, два місяці ще до укладання угод оренди», - сказав В.Бакинський.