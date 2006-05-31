Медведько виніс догани трьом обласним прокурорам

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО за результатами засідання розширеної колегії Генпрокуратури запропонував притягнути до дисциплінарної відповідальності прокурора Києва, Київської та Волинської областей за суттєві недоліки та прорахунки в організації прокурорського нагляду за дотриманням земельного законодавства.

Окрім того прокурорам Автономної Республіки Крим, Одеської, Львівської та Кіровоградської областей вказано на неналежне ведення досудового слідства, тяганину у розслідуванні кримінальних справ за фактами порушення земельного законодавства.